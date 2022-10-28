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Мамиашвили — о заявлении Тедеева: «Могу только с уважением отнестись к его мнению»

Мамиашвили поделился мнением о заявлении Тедеева
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление экс-тренера сборной России Дзамболата Тедеева о своем уходе из команды.

Ранее Тедеев заявил, что его уход из национальной сборной связан с личными интересами Мамиашвили.

«Меня это заявление очень сильно удивило. Вчера он присутствовал на исполкоме, полностью был погружен в материал... Что поделать тут? Это его мнение. Я могу только с уважением к нему отнестись. Больше мне добавить нечего», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Тедеев покидает пост главного тренера сборной России по вольной борьбе

Дзамболат Тедеев
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Тедеев сделал заявление: «Мамиашвили поставил свой интерес выше, чем интерес спортсменов и государства»