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Сегодня, 19:00

Сборная Швеции по борьбе среди юниоров отказалась от участия в чемпионате мира в Иордании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководство Шведской федерации борьбы на экстренном заседании приняло решение об отказе от участия сборной в чемпионате мира по борьбе среди юниоров (U20).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации, в своем решении руководство федерации исходило из ситуации с безопасностью в регионе для граждан Швеции на фоне имевших здесь место манифестаций с сожжением Корана. Вместо Аммана шведская сборная отправится в Румынию для участия в проводимых там соревнованиях.

Чемпионат мира по борьбе среди юниоров пройдет в столице Иордании Аммане с 17 по 20 августа.

24 июля международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы «Объединенный мир борьбы» постановила перенести чемпионат из столицы Польши Варшавы в Амман.

Источник: ТАСС
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