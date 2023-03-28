Лучшую горнолыжницу всех времен от депрессии спасла любовь. История отношений американки Шиффрин и норвежца Кильде

Благодаря любви к Микаэле Александр успел стать призером Олимпийских игр и чемпионата мира.

Пару недель назад Микаэла Шиффрин стала самой титулованной горнолыжницей в истории спорта, побив рекорд легендарного Ингемара Стенмарка по победам на этапах Кубка мира. Американке всего 27 лет, но она пока не собирается заканчивать карьеру и может переписать и оставшиеся наивысшие достижения в горных лыжах. На чемпионатах мира у нее теперь 14 медалей разного достоинства, на Олимпийских играх — три. Последние годы выдались непростыми в жизни девушки, но психологически ей сильно помогал ее бойфренд горнолыжник Александр Омодт Кильде.

Первые медали Кильде на чемпионатах мира и Олимпиаде

У норвежца до прошлого года не было серьезных достижений в спорте. Ему, конечно, не раз удавалось попадать на пьедесталы на этапах Кубка мира, но взять медали чемпионата мира или Олимпийских игр Александру не удавалось. Все изменилось в Пекине — бронза в супергиганте и серебро в комбинации, а потом два серебра в Куршавеле (супергигант и скоростной спуск). Любовь к Шиффрин помогла Кильде получить заветные награды главных стартов.

Нельзя сказать, что Александр плохо выступал до начала отношений с Микаэлой. В сезоне-2019/20 он стал победителем Кубка мира в общем зачете, а также за всю карьеру четыре раза брал Малые хрустальные глобусы в скоростных дисциплинах. На чемпионатах мира у него несколько раз были четвертые места — самые обидные позиции в спорте.

Микаэла Шиффрин и Александр Омодт Кильде. Фото Getty Images

Шиффрин, кроме общего числа побед на этапах Кубка мира, является обладателем еще нескольких рекордов. Например, Микаэла — самая молодая олимпийская чемпионка по горным лыжам и спортсменка, которой удалось 17 раз выиграть на Кубке мира в течение одного сезона.

В 2020 году не стало ее отца, из-за чего у Шиффрин началась депрессия. Результаты упали, и на Олимпиаде-2022 произошла спортивная трагедия. Микаэла не смогла завоевать ни одной медали. И это при том, что с пяти чемпионатов мира подряд американка уезжала с золотой наградой. Это целых 10 лет успешных гонок!

На последнем чемпионате мира могло быть то же самое — в комбинации Микаэла проигрывала почти секунду после первой попытки, но сумела ликвидировать разрыв за счет хорошего старта в своей любимой дисциплине — слаломе. И вот на последних воротах Шиффрин ошибается и остается без медали.

«Если брать Олимпийские игры и чемпионаты мира, я не финиширую почти в половине гонок. Это дикая статистика, — шутила Шиффрин. — Теперь мне уже весело, но когда ты за месяц раз сто отвечаешь на вопрос журналистов, не боишься ли повторения олимпийской истории на чемпионате мира, а потом в первой же гонке случается ровно то же самое...

Эти 48 часов до следующего старта были непростыми. Я повторяла себе, что, раз пережила Олимпиаду, переживу и отсутствие медали на чемпионате мира, но все равно. Когда у меня появилась награда, я снова стала улыбаться».

Эти слова Микаэла сказала после того, как выступление в следующих дисциплинах сложилось для нее более удачно: два серебра и золото. Возможно, секрет хорошего чемпионата мира для Шиффрин в следующем — на нем американка присутствовала вместе со своим возлюбленным. Отношения с Александром хорошо повлияли на психологическое состояние Микаэлы после тяжелого состояния из-за смерти отца.

Александр Омодт Кильде и Микаэла Шиффрин. Фото Getty Images

Возвращение Шиффрин к победам

«Он написал, что если я хочу с кем-то поговорить, то он готов выслушать, — вспоминала Шиффрин о начале отношений с Кильде. — Я ответила: «О, ты еще об этом пожалеешь!» Но какое-то общение завязалось. Мы болтали и не могли остановиться. В какой-то момент я сказала: «Мы почти не встречались лично, но кажется, ты будешь моим парнем». Он ответил: «Без проблем!»

Спортсмены начали встречаться в разгар пандемии — тогда, когда был жесткий карантин и обязательно ношение масок. Микаэла попросила Александра сдать тест на коронавирус перед тем, как они увидятся. Но даже во время встречи они гуляли в масках и не приближались друг к другу ближе пары метров.

Потом ковид потихоньку начал сходить на нет — или же о нем стали чуть меньше волноваться, — и пара уже провела свой первый совместный отпуск. Ради Микаэлы Александр переехал в США. «Я прекрасно понимаю, что рядом с Микаэлой я всегда буду «плюс один», только ее спутник. Но я люблю Микаэлу и люблю лыжи, поэтому меня не раздражает. Тем более в США, если честно, вообще ни до каких спортсменов нет дела, если ты не баскетболист», — романтично заявлял Александр.

В Швеции, где Шиффрин выиграла на Кубке мира в рекордный 88-й раз, случилась забавная ситуация. Кильде подошел к возлюбленной в качестве корреспондента и взял у нее небольшое интервью. Микаэла не могла перестать смеяться, но выглядело это очень мило. Видно, что в отношениях американки и норвежца царит гармония.

Кильде: — Какая гонка! Какой день! Как ты себя чувствуешь?

Шиффрин: — Я порядке. Это восхитительно (смеется). Я чувствую себя прекрасно. Со мной сражались сильнейшие девушки. Теа (обращается к Стьернесунд) — поздравляю. Вал (обращается к Гренье) — большие поздравления. И остальным девушкам за весь сезон. Жду с нетерпением возвращения и новых побед в следующем сезоне.

Кильде: — Девушки постоянно устанавливают рекорды. Это безумие. Ты рекордсменка из рекордсменов. Какой рекорд будет следующим?

Шиффрин: — (Очень долго смеется.) Я не знаю. Просто буду продолжать.

Кильде: — Какие у тебя ближайшие планы? Обратно в США? Останешься здесь? Возьмешь отпуск?

Шиффрин: — Боже, это невероятно (после затяжного смеха). Прости, все, я сосредоточена. Вернусь в США. Планирую немного отдохнуть на пляже... Хотела бы, чтобы ты приехал, но... пока еще не время.

Кильде: — Твои победы. Они продолжаются. Что ты должна улучшить, чтобы остаться там, где ты сейчас, в следующем сезоне?

Шиффрин: — Мы обсудим это позже, в личном разговоре.

Кильде: — О'кей, так и сделаем. Ты прекрасна (обнимаются).