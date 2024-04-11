Главный злодей американского спорта умер от рака. Его оправдали за убийство, но посадили за разбой

Великий скандалист и игрок в американский футбол О Джей Симпсон скончался в возрасте 76 лет.

Один из самых известных американских спортсменов О Джей Симпсон умер в среду в возрасте 76 лет в окружении детей и внуков. Причиной смерти, согласно заявлению семьи, стало онкологическое заболевание. За свою жизнь игрок в американский футбол сумел взобраться на вершину спортивной славы, а затем рухнуть с нее после обвинений в убийстве жены и ее любовника в 1994 году. По итогам одного из самых сенсационных судебных процессов Симпсон был оправдан, но в 2007-м получил 33 года тюрьмы за ограбление отеля в Лас-Вегасе. Криминальные инциденты превратили О Джея в одного из главных злодеев американского спорта — с этим клеймом он жил последние 30 лет.

Семейное насилие

В семидесятые годы прошлого века Симпсон стал по-настоящему великим раннинбеком американского футбола. Именно он оказался первым игроком в истории Национальной футбольной лиги, который всего за 14 игр сезона пробежал с мячом более 2000 выносных ярдов, набирая в среднем 141,3 ярда за матч, что до сих пор является лучшим результатом НФЛ. Кроме того, он в 1973-м признавался самым ценном игроком НФЛ и спортсменом года. Его шесть раз приглашали на Матч звезд лиги. Он установил множество статистических рекордов и в конце концов в 1985-м был включен в Зал славы, что окончательно закрепило за ним статус легенды заокеанского спорта.

После окончания карьеры футболиста, в конце 1980-х и начале 1990-х, О Джей работал комментатором в программе «Monday Night Football» и начал пробовать себя в кино. В частности — снялся в трех частях пародии на «полицейские» сериалы — комедии «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном в главной роли. Сам О Джей в этой картине получил роль детектива-полицейского. Но когда третья часть «Голого пистолета» вышла на экраны, Симпсон уже был арестован за... убийство. 12 июня 1994 года бывшая жена футболиста (развелись в 1992-м) Николь Браун была жестоко убита у себя дома в Лос-Анджелесе, рядом было обнаружено искалеченное тело ее любовника, официанта Рона Голдмана.

Николь была второй супругой Симпсона. Они познакомились в 1977-м, когда девушка работала официанткой. В этом браке родились двое детей, внешне пара была вполне счастлива. Однако затем стало известно, что супруг постоянно избивает свою благоверную. В 1989-м звездного спортсмена арестовали и приговорили к общественным работам за семейное насилие. В дневниках Николь, найденных после убийства, рассказывалось, что муж бросал ее на стены, швырял на пол, выкидывал из движущейся машины. В конце концов супруги разошлись и попытались жить отдельно, хотя Симпсон все равно преследовал бывшую, нападая на нее в припадках ревности.

Орудием убийства стал нож, который Симпсон купил за несколько недель до преступления. Тело женщины было расчленено — отрезана голова и сильно изувечено лицо. Голдман скончался от смертельных ранений в шею, грудь и живот. На месте преступления нашли окровавленную перчатку, в машине экс-футболиста обнаружились пятна крови, а в его доме оказалась вторая перчатка. Найденные образцы крови совпали с ДНК Браун и Голдмана. Главный подозреваемый был очевиден. Однако чтобы его задержать, полицейским пришлось сильно постараться. Бывший спортсмен вместе с другом пытался бежать из Лос-Анджелеса, и погоню на белым Ford Bronco в прямом эфире освещали крупнейшие американские телеканалы. Эта трансляция собрала 95-миллионную телевизионную аудиторию.

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Легенда со знаком минус

В конце концов Симпсон сдался полиции, а суд над ним, начавшийся в январе 1995 года, был назван в СМИ «процессом века». Заседания стали хитом телетрансляций и газетных репортажей, адвокаты бывшего спортсмена (получившие прозвище «Сказочная упряжка»), прокуроры, а также родственники и близкие убитых получили общенациональную известность. Суд над бывшим спортсменом и киноактером, формат которого журналисты определили как «народ против Симпсона», стал поводом для публичной дискуссии по целому ряду проблем американского общества: расизма, безнаказанности селебрити, семейного насилия и неадекватного поведения полицейских по отношению к темнокожим. Поразил всех и приговор — присяжные признали О Джея невиновным в двойном убийстве, несмотря на все улики.

Ключевым моментом в деле стало обнародованное «Сказочной упряжкой» досье детектива Марка Фурмана, который занимался сбором улик против бывшего спортсмена. Этот полицейский был уличен в расистских высказываниях в адрес темнокожих. После того как судья спросил Фурмана, не было ли у детектива намерения сфабриковать доказательства против обвиняемого, Марк отказался отвечать, воспользовавшись правом не свидетельствовать против самого себя. Эта выходка окончательно перевесила симпатии присяжных в пользу обвиняемого. Единственное, чего смогли добиться родственники жертв — обязать Симпсона выплатить по гражданскому иску 33,5 миллиона долларов. Чтобы уменьшить долги, О Джей продал на аукционе трофей Хайнсмана — главную университетскую награду американского футбола.

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Но сесть в тюрьму О Джею все-таки пришлось. В 2007 году 60-летний ветеран, отягощенный многомиллионными долгами, вместе с подельником совершил вооруженный налет в отеле Лас-Вегаса на продавца спортивных трофеев Брюса Фромонга. Якобы ради того, чтобы вернуть свои собственные трофеи. Над легендой НФЛ нависла угроза пожизненного заключения, но суд снова оказался милостив. В конце 2008 года бывшего спортсмена признали виновным по 12 пунктам обвинения в вооруженном ограблении и похищении. Он получил 33 года тюрьмы с возможностью досрочного освобождения через десять лет. В итоге 1 октября 2017 года О Джей вышел на свободу, а в 2021 году над ним даже сняли полицейский надзор.

На пенсии Симпсон вел себя достаточно тихо, хоть иногда и высказывался на политические темы. Например, не поддержал своего коллегу Колина Каперника, который придумал знаменитый жест со вставанием на колено в знак поддержки идей BLM. При этом слава, пусть и недобрая, все равно следовала за О Джеем повсюду. О нем сняли десятки фильмов, написали множество книг и песен. К примеру, делу Симпсона в 2016-м был посвящен первый сезон телесериала «Американская история преступлений», в котором О Джея сыграл актер Кьюба Гудинг-младший. Так что в определенном смысле оступившуюся легенду американского футбола можно считать поп-идолом и национальным героем США, хоть и со знаком минус.