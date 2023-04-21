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Сегодня, 19:13

Свищев — о допуске россиян до соревнований по стрельбе из лука: «Без России и Белоруссии развитие спорта невозможно»

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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» решение исполкома Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«С одной стороны, хорошо, что решили допускать наших спортсменов. Возможность допуска действительно появилась, но этого совершеннно недостаточно. Необходимо без всяких «но» допускать наших спортсменов до соревнований. Тем более, есть боязнь. Наших спортсменов в командных видах спорта и дисциплинах решили не допускать. Причина простая: если любого спортсмена можно назвать по имени и фамилии, то команду назовешь только как команду из России. Конечно, такие вещи в современном спорте недопустимы, но этот вопрос тоже решится. Надо допускать наших спортсменов, потому что без России и Белоруссии развитие спорта невозможно», — сказал Свищев «СЭ».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Также было рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

(Валерия Яшвили)

Олимпиада
Дмитрий Свищев
МОК
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