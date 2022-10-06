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Сегодня, 14:55

Алия Мустафина отреагировала на отъезд Марии Пасеки из России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина отреагировала на отъезд из России чемпионки мира и Европы Марии Пасеки.

«Никак к этому не отношусь. Это ее выбор. Она захотела — поехала», — приводит слова Мустафиной Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 года в Париже (Франция).

В комментарии ТАСС Пасека подтвердила, что будет работать в зарубежной команде.

Мария Пасека также является четырехкратной призеркой Олимпийских игр по спортивной гимнастике.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10332302-aliya-mustafina-otreagirovala-na-otezd-marii-paseki-iz-rossii.html
Алия Мустафина
Мария Пасека
Спортивная гимнастика
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В Госдуме РФ отреагировали на отъезд гимнастки Пасеки из России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике отреагировала на отъезд Пасеки из России