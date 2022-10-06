Алия Мустафина отреагировала на отъезд Марии Пасеки из России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина отреагировала на отъезд из России чемпионки мира и Европы Марии Пасеки.

«Никак к этому не отношусь. Это ее выбор. Она захотела — поехала», — приводит слова Мустафиной Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 года в Париже (Франция).

В комментарии ТАСС Пасека подтвердила, что будет работать в зарубежной команде.

Мария Пасека также является четырехкратной призеркой Олимпийских игр по спортивной гимнастике.