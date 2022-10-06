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Сегодня, 15:19

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике отреагировала на отъезд Пасеки из России

Иван Торопцев
Корреспондент

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение россиянки Марии Пасеки работать тренером за рубежом.

Ранее стало известно, что 27-летняя спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Дело в том, что пригласили не только Марию, но и Татьяну Набиеву. Пригласили поработать. Воспринимаем это нормально. Она давно уже не в сборной, она ищет себе занятие. В России она пока не стала работать тренером. Она получила приглашение — и слава богу. Надолго или нет, не знаю, но поработать там — хорошая идея. Может, они там и дольше останутся. Пока что контракт на год», — приводит VPrognoze слова Родионенко.

Пасека является четырехкратным призером Олимпийских игр и трехкратной чемпионкой Европы.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10332338-ctarshij-trener-sbornoj-rossii-po-sportivnoj-gimnastike-podderzhala-otezd-paseki-iz-rossii.html
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Алия Мустафина отреагировала на отъезд Марии Пасеки из России