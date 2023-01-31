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Сегодня, 19:28

Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы

Иван Шитик
Корреспондент
Лариса Латынина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы.

«Меня уже выписали из больницы, чувствую себя абсолютно нормально», — сказала Латынина РИА Новости.

Ранее стало известно, что Латынина госпитализирована с инфарктом. Позже двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова сообщила, что 88-летняя Латынина находится в больнице на плановом обследовании.

88-летня Латынина является абсолютной рекордсменкой по числу завоеванных медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230131/latynina-1848768528.html
Лариса Латынина
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Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина выписана из больницы