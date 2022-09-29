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29 сентября, 15:03

Листунова одержала победу на спартакиаде в личном многоборье

Алина Савинова

Российская гимнастка Виктория Листунова выиграла золотую медаль в личном многоборье на Всероссийской спартакиаде.

По итогам четырех упражнений 17-летняя гимнастка показала результат 115,798 балла. Второй стала Ангелина Мельникова (114,899 балла). Третье место заняла Владислава Уразова (110,998 балла).

Ранее, 27 сентября, Листунова в составе сборной Москвы стала победительницей женского командного многоборья на Всероссийской спартакиаде. Столичную команду также представляли Нелли Ауди, Варвара Зубова, Диана Кустова и Виктория Трыкина.

Ангелина Мельникова
Виктория Листунова
Владислава Уразова
Спортивная гимнастика
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