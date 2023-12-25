Мельникова рассказала, как начала болеть за «Спартак»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица «Спартака» Ангелина Мельникова рассказала, что начала поддерживать московскую команду около полутора лет назад.

«Я стала активно поддерживать «Спартак» около полутора лет назад, когда меня впервые пригласили на стадион. Именно благодаря «Спартаку» я близко познакомилась с футболом, за что ему большое спасибо!» — цитирует спортсменку «Газета.Ru».

Ранее Мельникова призналась, что считает Квинси Промеса своим самым любимым футболистом.

«Спартак» завершил первую часть чемпионата на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 30 очков за 18 туров.