Победительница «Игр вызова легенд» Герасимова призналась, что недовольна собой

Победительница «Игр вызова легенд» в спортивном гимнастическом многоборье Елена Герасимова оценила свое выступление на турнире в Екатеринбурге.

«Я не очень довольна своим выступлением, у меня маленькие оценки, и это не то, что я хотела показать. Это не мой уровень готовности, я умею делать куда лучше. У меня была травма колена, пришлось начинать все по новой, я только с этого года я начала полностью проходить многоборье. Еще в конце прошлого года на турнире в Белоруссии я выступала только на бревне и брусьях. На эти старты я готовилась буквально неделю, потому что совсем недавно у нас прошел чемпионат России. Неделя — это очень мало, чтобы набрать нужную форму и показать то, что я умею», — приводит ТАСС слова спортсменки.

Герасимова победила в многоборье, набрав 53,198 балла. Второй стала Яна Ворона (52,931), третьей — Анфиса Иванова (46,532).