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Сегодня, 10:34

Титов — о Пасеке: «Мария, как и любой гражданин, имеет право на любые предложения»

Президент Федерации спортивной гимнастики России Титов отреагировал на решение Пасеки покинуть Россию
Мария Куцубеева
Корреспондент
Мария Пасека.
Фото Global Look Press

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова четырехкратной победительницы Олимпийских игр по спортивной гимнастике, чемпионки мира и Европы Марии Пасеки.

Ранее спортсменка заявила, что будет работать тренером с одной из зарубежных команд.

«Давайте начнем с того, что Мария Пасека не является ни членом сборной, ни тренером сборной. Она бывшая спортсменка, призер Олимпийских игр. Мария, как и любой гражданин, имеет право на любые предложения, если какие-то к ней поступили. У меня нет полной информации. Насколько я понимаю, она еще не уехала. Они действительно планировали, искали когда-то работу за рубежом. Удалось ли решить эту проблему, я не знаю. Нет, никаких контактов с Марией не было, потому что федерация не имеет к этому отношения», — сказал Титов «СЭ».

Ранее стало известно, что 27-летняя российская спортсменка планирует начать тренерскую карьеру в Китае, где будет готовить гимнастов к Олимпиаде-2024 года в Париже (Франция).

Пасека завоевала три серебряные и одну бронзовую медали в командном турнире и в опорном прыжке на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Россиянка также является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

Василий Титов
Мария Пасека
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