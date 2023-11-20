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Сегодня, 12:37

Родионенко убеждена, что пожизненно дисквалифицированная в Канаде тренер Саади не приедет в Россию

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением о советской олимпийской чемпионке Эльвире Саади, пожизненно отстраненной от тренерской деятельности в Канаде.

«Я очень хорошо знаю Саади, она прекрасный человек. Это высокопрофессиональный тренер, которая привыкла работать со спортсменками высокого уровня. Когда мы работали в Канаде, она работала в частном клубе, и ее девочки все время были в сборной этой страны. Она не приедет в Россию тренировать, ей некуда возвращаться, она уехала в Канаду, когда еще Советский Союз существовал, с нашей страной ее ничто не связывает», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Саади запрещена любая спортивная деятельность: тренерство, судейство, постановка программ, волонтерство и административная работа после обвинений в эмоциональном и психологическом насилии.

71-летняя экс-спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. С 1991 года она живет в Канаде.

Источник: https://tass.ru/sport/19328125
Спортивная гимнастика
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В Канаде навсегда запретили тренировать советской олимпийской чемпионке Саади