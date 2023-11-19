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Сегодня, 22:23

В Канаде навсегда запретили тренировать советской олимпийской чемпионке Саади

Виктория Кравченко
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Адвокат Эмир Краун сообщил, что Федерация гимнастики Канады пожизненно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренерской деятельности.

Специалист на десять лет лишена членства в Gymnastics Canada и любых региональных отделениях. Ей запрещена любая деятельность, связанная с организацией, включая тренерство, судейство, постановку программ, волонтерство и административную деятельность.

В 2020 году против Саади была подана жалоба. Тренер обвинялась в эмоциональном и психологическом насилии, публичном унижении спортсмена из-за его веса и поощрении расстройств пищевого поведения. Она была отстранена до завершения расследования.

71-летняя экс-спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. С 1991 года она живет в Канаде.
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