В Канаде навсегда запретили тренировать советской олимпийской чемпионке Саади

Сегодня, 22:23
Адвокат Эмир Краун сообщил, что Федерация гимнастики Канады пожизненно отстранила двукратную олимпийскую чемпионку Эльвиру Саади от тренерской деятельности.
Специалист на десять лет лишена членства в Gymnastics Canada и любых региональных отделениях. Ей запрещена любая деятельность, связанная с организацией, включая тренерство, судейство, постановку программ, волонтерство и административную деятельность.
В 2020 году против Саади была подана жалоба. Тренер обвинялась в эмоциональном и психологическом насилии, публичном унижении спортсмена из-за его веса и поощрении расстройств пищевого поведения. Она была отстранена до завершения расследования.