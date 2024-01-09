Российский призер Олимпиады по спортивной гимнастике Стретович завершил карьеру

Российский гимнаст Иван Стретович объявил о завершении карьеры.

«Я благодарен спортивной гимнастике за то, что она сделала из меня личность. Теперь меня ждет новый этап, я уверен, что он будет не менее интересный. Я не ухожу из спорта, я остаюсь в нем, но уже в другой роли», — написал 27-летний спортсмен в своем Telegram-канале.

В 2016 году Стретович завоевал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в командном первенстве. В 2019 году в составе сборной России гимнаст стал победителем чемпионата мира в Штутгарте.