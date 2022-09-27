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Спортивная гимнастика

27 сентября, 19:57

Сборная Москвы по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на спартакиаде

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Москвы по спортивной гимнастике в составе Нелли Ауди, Варвары Зубовой, Дианы Кустовой, Виктории Листуновой и Виктории Трыкиной стала победителем женского командного многоборья на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

По сумме всех упражнений победительницы показали результат 166,731 балла.

Второе место заняла сборная Новгородской области (158,461). Тройку лучших замкнула команда Воронежской области (156,463).

Гимнастический турнир спартакиады проходит с 26 сентября по 1 октября в Казани.

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