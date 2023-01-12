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Сегодня, 22:22

Стали известны подробности состояния находящейся в больнице Ларисы Латыниной

Иван Шитик
Корреспондент
Лариса Латынина.
Фото Reuters
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Директор Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркич рассказала, что девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина пережила микроинсульт в конце 2022 года.

Ранее matchrv.ru сообщал, что Латынина была госпитализирована с инфарктом.

«Про инфаркт мне ничего неизвестно. У нее был микроинсульт, ее положили в клинику для дополнительного обследования. Я на связи и с ней, и с семьей, с ее дочерью. Они наняли сиделку, чтобы присматривали за ней. Насколько знаю, сейчас она в целом чувствует себя хорошо», — сказала Коркич РИА Новости.

88-летня Латынина является абсолютной рекордсменкой по числу завоеванных медалей в спортивной гимнастике на Олимпиадах — 18 (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230112/latynina-1844509062.html
Лариса Латынина
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Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина находится в стабильном состоянии после инфаркта