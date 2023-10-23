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Сегодня, 16:51

В «Динамо» сообщили, что гимнастический турнир на Кубок Воронина в 2023 году отменен

Алина Савинова
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Президент гимнастического клуба «Динамо» и член президиума Федерации спортивной гимнастики России Андрей Зудин сообщил об отмене международного турнира по спортивной гимнастике на Кубок Михаила Воронина в 2023 году.

В прошлом году местом проведения соревнований был Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (Москва).

«В конце года мы открываем гимнастический зал в Академии спорта «Динамо» в Петровском парке, на этом сосредоточено сейчас все наше внимание. Делаем все, чтобы наши спортсмены из гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени Михаила Воронина имели возможность полноценно тренироваться, а в Академии спорта могли проходить международные соревнования на Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина. Мы планировали в этом году провести здесь наш турнир, но, к сожалению, не хватило времени по причинам, от нас независящим», — приводит ТАСС слова Зудина.

По словам президента «Динамо», гимнастический зал в клубе будет открыт в конце ноября или начале декабря. В нем будут трибуны на 400 зрителей, в соревновательном зале — на 1000 человек.

В июле исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19091179
Спортивная гимнастика
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