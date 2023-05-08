Винер ответила на вопрос о том, что сейчас на первом месте у гимнасток Дины и Арины Авериных

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды России Ирина Винер ответила на вопрос о том, что сейчас на первом месте у гимнасток Дины и Арины Авериных.

«Вы знаете, первого места не существует, существуют все, как пять пальцев на руке: одного пальца не хватает, уже это не кулак. Все в кулаке: и учеба, и тренировки, все это у них здорово сочетается. Они выезжают на мастер-классы, учат во всех регионах России во многих школах. Они молодцы, я очень довольна их успехами», — приводит слова Винер Sport24.

На Кубке Сильнейших Арина Аверина набрала 144,950 балла и стала первой. Второе место заняла Анна Попова, набравшая 144,300 балла. Тройку лидеров с 138,050 балла замкнула сестра Арины Авериной Дина.