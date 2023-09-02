Отстраненный за букву Z гимнаст вернулся. Он хочет на Олимпиаду

21-летний россиянин Иван Куляк после года отстранения за политическую акцию снова на помосте.

Российский гимнаст Иван Куляк прогремел на весь мир после того, как в марте 2022 года вышел на церемонию награждения после этапа Кубка мира в Катаре с буквой Z на груди. Тогда это был малоизвестный символ, но скандал он спровоцировал огромный. И вот спустя полтора года Куляк вернулся на соревнования и с ходу взял медаль Кубка России. Как развивалась его жизнь после акции и что его ждет теперь?

Жест без жестоких последствий

Куляк участвовал в этапе Кубка мира, который должен был стать последним международным соревнованием для россиян. Это было понятно еще до начала — федерация уже отстранила россиян, просто решение вступали в силу 7 марта, сразу по окончании турнира. Поэтому так и так Доха должна была стать прощальной гастролью. Куляк на тех соревнованиях завоевал бронзу и вышел на пьедестал с наклейкой в виде буквы Z на груди в качестве ответа на лишение флага. Интересно, что прямо рядом с ним стоял победитель соревнований с Украины Илья Ковтун, но не отреагировал на происходящее (возможно, просто не заметил или не понял, в чем дело).

Сам Куляк объяснил, что наклейка означала «за мир»:

— Я увидел ее [букву] у наших военных и посмотрел, что означает данный символ. Оказалось, «за победу» и «за мир». Я никому ничего плохого своими действиями не желал. Просто показал свою позицию. Как спортсмен, я всегда буду бороться за победу и выступать за мир. Только и всего. Они [украинцы] общались с нами некрасиво, их поведение в какие-то моменты вовсе было недопустимым, — обосновал RT демонстрацию символа Куляк.

Политические акции на спортивных мероприятиях запрещены, хотя наказывают за них не всегда и не всех — многое зависит от контекста. В данном случае федерация открыла дисциплинарное дело и дисквалифицировала спортсмена на год. Правда, остальных россиян она отстранила от международных соревнований, поэтому по сути Куляк на международной арене не потерял ничего. Только медаль с этого этапа Кубка мира и призовые. То, что он легко отделался, подтверждала и тренер сборной Валентина Родионенко — она опасалась пожизненной дисквалификации и наказания тренеров. Специалистов в итоге оправдали.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Активность в России

Тем не менее Куляк поднял свою известность и вышел на сцену митинга-концерта 18 марта в «Лужниках». Причем почему-то — с медалью Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, в которых он не участвовал.

Куляка поначалу приглашали на различные мероприятия, но затем подзабыли, как водится в информационном обществе, где новость живет несколько часов. Заодно его были вынуждены отстранить и от российских соревнований — поскольку Россия еще не вышла из международной федерации. Это вызывало недовольство у депутатов и различных экспертов, не отвечающих за принятие решений. Так, бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев эмоционально оценивал ситуацию.

— Сейчас вот нашему гимнасту Куляку запретили выступать на наших же соревнованиях, то есть до такой ручки все дошло — российский спортсмен не может выступать на российских стартах лишь из-за наличия символа Z на майке, так скоро будут в туалет запрещать ходить. Я думаю, все это дело будет отменено, когда закончится спецоперация, а, возможно, немного раньше — ближе к осени. Когда дровами начнут отапливать Европу, тогда будут задумываться, они понимают только разговор с позиции силы, — говорил летом тренер.

Однако моды на дрова в Европе замечено не было, поэтому отстранение осталось в силе. Видимо, первая гипотеза Плющева была вернее.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Возвращение

И вот Куляк вернулся к соревнованиям на Кубке страны. За этот год он успел заявить, что в его планах Олимпиада, попытался заявиться на чемпионат Белоруссии — но местная федерация отказалась его допускать, и получил поддержку от калужского губернатора. Тот из личных средств оплатил судебные издержки спортсмену из Калужской области. Выплаты в размере 2 тысяч швейцарских франков — это около 150 тысяч рублей по курсу января (сейчас же больше 200 тысяч).

В сентябре 2022 года он вышел на Спартакиаду (она не входила в список соревнований, на которые действовало отстранение). И участвуя в финале личного многоборья, упал с перекладины, после чего не вышел на вольные упражнения — за что его тоже хотели отстранить от личных финалов.

Спустя год Куляк прибавил, и на Кубке России в Сириусе занял третье место с 80,8 балла, проиграв только Даниелу Маринову (84,85) и Сергею Найдину (83,05). Впереди новое, еще мотивированное поколение — у Далалояна и Нагорного уже другие приоритеты. Для сравнения: действующий чемпион мира Дайки Хасимото выиграл год назад с результатом 87,198.

Куляк же, судя по соцсетям и результатам, весь год тренировался и о своих действиях не жалеет. По его признанию, вернувшись в прошлое, он сделал бы все точно так же. И теперь встает вопрос о включении в состав сборной России.

Международная федерация гимнастики, кстати, после долгих обсуждений допустила россиян к международным соревнованиям. Но понятно, что Куляк после своей акции фильтр с «политической нейтральностью» не пройдет.