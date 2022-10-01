17-летний болгарин обыграл олимпийских чемпионов. В нашей гимнастике зажглись новые звезды

В Казани закрыли Спартакиаду.

Финал Спартакиады получился ярким. В Казань приехали гимнасты, а с недавних пор этот вид спорта можно назвать одним из ключевых в стране. Спартакиада едва ли не впервые собрала почти всех наших героев Токио-2020. Тем удивительнее, что они не забрали себе все золото. В гимнастике вовсю открываются новые имена, а прежних лидеров сменяет молодежь.

Спортсмены хотят видеть Спартакиаду в формате Олимпиады

Два месяца назад я собирался на Спартакиаду — в коротких шортах и легкой майке садился на самокат и мчал побыстрее, чтобы задать острые вопросы Олегу Матыцину. Сегодня было все то же самое, с той лишь разницей что майку и шорты сменяют утепленные штаны и кофта, поверх которой еще и пальто с шарфом. Многое изменилось в стране и в мире за то время, пока формально все еще шли соревнования Спартакиады. Лишний раз говорить о том, что идея — развести соревнования по разным городам и растянуть сроки, не будем: и так много разбили об это копий. Отметим только, что недовольство снова высказали сами спортсмены. В частности, Давид Белявский. «Собрать всех вместе в одном городе — это было бы в разы значительнее. И спортсмены разных видов поддерживали бы друг друга. Была бы другая атмосфера», — сказал он в беседе с «СЭ».

Судя по всему, обратную связь получили и в Министерстве спорта. Говоря о зимней Спартакиаде, которая запланирована на февраль-март 2024 года, Олег Матыцин заявляет о турнире в одну-две недели и, вероятно, в одном регионе. Каком конкретно, сказать пока сложно, но, вероятнее всего, речь идет о Красноярском крае, Алтае или Сочи. Если возвращаться к гимнастике, которая и закрыла Спартакиаду, то формат турнира сказался на спортивной составляющей. Как правило, в командных соревнованиях у гимнастов участие принимают не отдельные регионы, а федеральные округа. В Казани же едва ли не впервые собрались именно что сборные республик, краев и областей. Это добавило накала и интриги, хотя обыграть гегемонов — сборную Москвы — никому так и не удалось. Впрочем, у мужчин Владимир и Татарстан были близки. Неожиданные результаты и новые имена — это вообще один из главных итогов Спартакиады в гимнастике.

Татарский болгарин Маринов плотно вошел в российскую элиту

Даниела Маринова сложно назвать новым именем в этом виде спорта. Многие с ним познакомились еще весной на чемпионате России, а на прошлой неделе колоритный спортсмен дал большое интервью для «СЭ». Об истории переезда в Казань из Софии юного болгарина мы уже писали, сейчас сфокусируемся на другом важном моменте — Маринов уже плотно вошел в элиту российской гимнастики. Один успех — случайность, два — тенденция. А третий — уже закономерность. Следом за ЧР у Даниела был Кубок губернатора в Калуге, но лучше всего он выступает у себя дома в Татарстане. Маринов стал джокером в командных соревнованиях, третьим в личном многоборье и выиграл брусья. Обыграв самих Давида Белявского и Никиту Нагорного! Последний жаловался на проблемы со здоровьем и слабой готовностью, однако вряд ли это может служить существенным оправданием.

Не в лучшем состоянии был и Артур Далалоян. Еще после первого дня соревнований он жаловался на ладони. И это не пустые слова: за плотным слоем талька были кровавые мозоли. По этой причине его не было в личном многоборье. Артур взял паузу после командных соревнований и дальше вышел только на финалы в отдельных видах. Однако выиграть не удалось ни в одном. Самые удивительные итоги — в вольных упражнениях. Нагорный — последний, Далалоян — пятый. Победил Кирилл Прокопьев из Владимира. На коне и перекладине выиграл Сергей Найдин с Алтая — еще одна молодая звезда российской гимнастики. Кольца взял Григорий Климентьев из Пензы — он сделал и Далалояна, и Аблязина. Последний так вообще оставил из всех чемпионов Токио худшее впечатление. Он помог сборной Москвы в команднике, а вот в личных соревнованиях остался без наград. Неужели его время уже в прошлом?

Даниел Маринов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У девушек открытием соревнований стала Диана Кустова

Смена поколений и у девушек. Еще весной после ЧР Валентина Родионенко утверждала, что для нее новый лидер сборной — Виктория Листунова. Однако тогда Листунова побеждала без своей главной соперницы — Ангелины Мельниковой. Затем в Калуге не было уже Виктории — из-за травмы она смогла выступить там только на брусьях. На Спартакиаде обе девушки были уже в полной готовности и впервые с Токио устроили очное противостояние. Итог — безоговорочная победа Листуновой. За Викторией и командник, в котором она феерила. И многоборье, и опорный прыжок, и брусья. Мельникова смогла обойти Листунову только на бревне (и то уступила первое место Диане Кустовой). Победа у звезды из Воронежа только одна — в последний день Ангелина зацепила золото в вольных упражнениях. Впрочем, о плохом настроении из-за неудач речь не шла. Мельникова утверждает, что выступала ради себя и соперниц себе не видела.

«Я соревнуюсь сейчас скорее сама с собой, — говорит Мельникова. — И тем, как я выступила, скорее довольна. Своими ощущениями. Корить себя не за что». Сравнения с Листуновой ей не нравятся, но Ангелина признает: время идет, и смена лидера сборной — нормальный и естественный процесс. Еще одна звезда времен Токио-2020 Владислава Уразова, хоть и выступала в Казани, мыслями была далеко от гимнастического помоста — недавно у девушки умер отец. В этих условиях свою минуту славы взяла 15-летняя Кустова. Несмотря на юный возраст, амбиции у спортсменки уже сейчас максимальные. Она впервые выступала на серьезных взрослых соревнованиях, но не растерялась и сначала помогла Листуновой в команде, а затем обыграла именитых соперниц на бревне. Запомните это имя уже сейчас! Наверняка через пару лет она о себе ярко заявит уже на международных стартах.