«Верим, что попадем на Игры в Париже. Иначе бы не выступали». Олимпийский чемпион — о российской гимнастике

Интервью с Давидом Белявским, одним из героев Токио-2022.

Последними на Спартакиады выступили гимнасты, и этот вид программы можно назвать одним из ключевых. Олимпиада в Токио показала, что у нас если и не лучшая школа по этому виду спорта, то точно одна из. И в Казань приехали практически все олимпийские чемпионы. По крайней мере из числа тех, кто продолжает свою спортивную карьеру. В их числе и Давид Белявский. 30-летний спортсмен не просто находит мотивацию для тренировок и соревнований, но еще и учит новые элементы. В интервью «СЭ» Белявский рассказал о планах на будущее, отношениях с иностранцами и о любви к русскому рэпу.

Знаем своих соперников — смотрим международные соревнования

— Вижу, как вы здесь популярны. Приятно видеть такой интерес у публики?

— Конечно, приятно. Второй раз за год уже приезжаем в Казань. На чемпионате страны, правда, было побольше людей. Но надо понимать, что Спартакиада проходит в непростые дни. К тому же это будни, дневное время. Люди работают. Удобнее ставить финалы на выходные или хотя бы на вечер буднего дня. Тогда будет много зрителей.

— Своими выступлениями довольны?

— Мне понравилось, как я выступил в многоборье. Получил много хороших эмоций, именно от своих выступлений. А вот на коне была забавная история. Впервые за карьеру забыл сделать элемент. Возможно, причина в потере концентрации, временной. Но в целом соревнования прошли для меня неплохо.

— Как оцените идею Спартакиады? Есть смысл продолжать такие соревнования дальше?

— Как по мне, обязательно. Соревнования интересные по всем видам спорта. Еще бы их проводили совместно все сразу, а не так, как сейчас — по отдельности. И с большим разрывом по времени. Так было бы интереснее.

— То есть в формате Олимпиады — собрать все виды спорта в одном городе и устроить фестиваль спорта на две-три недели?

— Конечно. Это было бы в разы значительнее. И спортсмены разных видов поддерживали бы друг друга. Была бы атмосфера.

— Как вам уровень конкуренции на Спартакиаде? Здесь и молодые ребята были, к примеру.

— Молодежь растет хорошая. Тот же Найдин сегодня выиграл коня, удивил многих. Маринов Даниел быстро растет. Ребята сильные.

Давид Белявский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Хватает внутренней конкуренции? Чтобы и себя оценить правильно, и мотивацию для роста найти.

— Это немного другое. Все равно мы все смотрим международные соревнования, прицениваемся на лидеров в мире. Через три недели будет чемпионат мира, будем смотреть, изучать. Так-то мы знаем своих соперников, их сильные и слабые стороны.

— То есть смотрите международные турниры? Регулярно?

— Конечно. Гимнастика — это же моя работа. Моя жизнь.

— А с какими эмоциями смотрите?

— Эмоции... разные. Они были не сейчас, не во время самих соревнований. А когда мы узнали, что нас отстранили. А когда ты смотришь по телевизору дома, то уже без лишних эмоций просто оцениваешь, хорошо выступил тот или иной спортсмен или плохо. Что-то для себя ищешь. Приятно видеть, когда даже твой соперник что-то красивое сделал, прикольное. Выучил новый элемент, попробовал другую комбинацию. Смотришь на тонкие технические моменты, сугубо профессиональные.

— Кого отметили бы сейчас?

— Из последнего смотрели чемпионат Европы. В Европе сейчас в лидерах команда Британии. Их ребята и в командном первенстве хорошо выступили, и в многоборье.

— Общаетесь с иностранными соперниками? Через соцсети, например.

— Сказать, что прямо тесно общаемся, скорее всего, нет. Не часто. Но вот перекинуться парой фраз, поздравить друг друга. Спросить, как дела. Такое есть.

Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Гимнастике в России не хватает современной инфраструктуры

— Прошел год после Олимпиады в Токио, где сборная России впервые взяла два золота в команде. Можно сказать, что гимнастика теперь в разы популярнее?

— Сложно оценить популярность. Людей собирается больше на трибунах, по моим ощущениям. Наверное, это показатель тоже. Больше внимания к нам. Показывают соревнования по федеральным телеканалам. Раньше такого не было.

— На улицах узнают?

— Изредка, но бывает. Раньше чаще узнавали, сейчас уже год прошел... Все равно бывает, подходят, но уже реже.

— Получается, нужна еще одна крупная победа, чтобы снова узнавали?

— Скорее нужно больше работать над популярностью этого вида спорта. Больше освещать, рассказывать людям.

— Вообще гимнастика в России может дойти до такого уровня популярности, как, например, в США?

— Думаю, да. Но это должна быть масштабная работа на годы вперед. Должно пройти какое-то время, чтобы у зрителей появился реальный интерес. Кстати, если говорить про Америку, то там сильно различается интерес к женской гимнастике и мужской. Если женская сильно популярная, то вот мужская не особенно.

— Только на девушек зрители приходят?

— Не только на девушек, но на женских соревнованиях людей больше. И интерес прессы заметнее. Когда парни в свое время выигрывали на чемпионате мира, то и на них ходили.

— То есть прямая зависимость между результатами и популярностью?

— Безусловно. Давайте говорить честно, все ведь приходили посмотреть на Симону Байлз.

— Сейчас Симоны уже не будет...

— Мы этого не знаем. Может, она и вернется.

— Интерес у детей к гимнастике высокий? Есть резервы?

— Огромные. Очень много детей сейчас занимаются гимнастикой. В залах уже места не хватает! Это видно по тому, как наши ребята уже и частные залы открывают. Ажиотаж большой. Но дальше нужно куда-то двигаться, а вот залов хорошего уровня у нас по стране немного. Сейчас другая проблема, не в интересе детей и их родителей, а в инфраструктуре. Нужно, чтобы в разных городах страны были хорошие тренировочные залы. Сейчас у нас базы мирового уровня есть разве что в Казани, Новосибирске, Пензе, Калуге, Владимире и Москве. Это не так много. Нужна инфраструктура.

Давид Белявский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Я уже не так молод, чтобы ждать до Лос-Анджелеса

— Вы уже олимпийский чемпион. Сложно с таким статусом находить мотивацию выступать исключительно на внутренних стартах? Не бывает моментов отчаяния, уныния?

— Настроение бывает разное. Но если бы у нас не было мотивации, то мы бы не учили новые элементы, не вставляли бы их в программу. Выступали исключительно по старой базе или вообще бы не соревновались. Но мы все здесь, бьемся. Несмотря на травмы и другие проблемы. Это уже о многом говорит. Интересно приехать, оценить себя. Пообщаться с людьми. Мы вообще сейчас скорее для зрителей выступаем. Для молодых спортсменов.

— Все равно наверняка думаете о будущем. Готовы ждать до Лос-Анджелеса, условно? Недавно были заявления, что реальнее всего россиян можно будет увидеть там.

— Ох, нет. Я уже не так молод, чтобы до Лос-Анджелеса ждать. Мне уже 30 лет. В 2028 году будет 36... Честно скажу, сложно будет уже попадать.

— То есть Париж — это крайняя точка?

— Не исключено, что останусь выступать по одному снаряду. Но сейчас это все сложно прикидывать и загадывать. Самое главное — это чтобы нас в принципе хоть куда-то допустили. Потом уже будем говорить об Олимпиадах...

— Внутри себя есть вера, что все-таки допустят?

— Конечно. Если бы мы не верили, то уже бы и не занимались спортом.

— То есть я правильно понимаю, что основная мотивация тренироваться и выступать — это надежда на возвращение в международный спорт?

— Это Олимпийские игры. Мы тренируемся и готовимся ради них. Чемпионат мира и Европы... Обидно, но не так, как Олимпиада. Ее все очень ждем.

— Возвращение на международную арену может быть резким. Условно, скажут: выходите через неделю и выступайте. Хватит той базы подготовки внутри страны, чтобы оставаться конкурентоспособными?

— Прямо через неделю? График соревнований известен давно. Если допустят до того же ЧМ за неделю... Не очень удобно, но что поделать? Согласимся поехать. В краткие сроки подготовимся. И выступим. А там уже как подготовимся, так и подготовимся. Мы же сейчас выступаем тоже. Форму в конец не растеряем.

Давид Белявский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Если пригласить на внутренние старты побольше иностранцев, это поможет поддерживать нужный уровень конкуренции?

— Проблема в том, что пока никто не готов приезжать... Наша федерация рассылала приглашения на Кубок в Калуге. Несколько стран сначала согласились, в том числе Китай. Но в последний момент все отказались.

— А если бы приехали, это помогло бы правильно оценить себя?

— Кому? Нам? Мы и так понимаем, какие у нас соперники. Что они делают. Как они это делают. Приехали — было бы здорово.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Начнем с того, что его практически не бывает. Когда приезжаю домой, провожу время со своей семьей. Все время им отдаю.

— Книги, музыка?

— Книги, пожалуй, нет. Редко. А вот музыку люблю слушать.

— В каких жанрах?

— Русскую. Русский рэп.

— Тренируетесь тоже под рэп?

— Нет. У нас танцевальное радио играет.

— На вольные реально выйти под русский рэп?

— Все реально, только никто тебе его не включит.

— Как судьи отреагируют?

— У девушек — не знаю. А мы ведь без музыки выступаем. Если девочки сильно захотят, то, конечно, могут. Запрета прямого нет, но вот реакцию оценить заранее сложно.

Давид Белявский

Родился 23 февраля 1992 года в Воткинске (Республика Удмуртия)

Специализация: конь, брусья.

Олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, семикратный чемпион Европы, многократный призер чемпионатов мира и Европы, победитель Европейских игр.