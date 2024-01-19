Чемпион мира по прыжкам с шестом умер в 29 лет. Раньше он попадался на наркотиках

Семья канадского легкоатлета Шона Барбера скрывает точную причину его смерти.

Известный канадский шестовик Шон Барбер, имевший в активе гроссмейстерский прыжок на шесть метров, скончался в своем доме в Техасе в возрасте 29 лет. Семья легкоатлета решила не обнародовать причины смерти, ограничившись общей фразой «в результате медицинских осложнений, вызванных проблемами со здоровьем». Барбер не выступал последние три года, но в мире прыжков с шестом его отлично помнят, поэтому сейчас соцсети наполнены печальными комментариями звезд мировой легкой атлетики. Главным достижением Шона стало золото чемпионата мира 2015 года. Правда, через год его сильно омрачила история с положительным тестом на наркотики и очень странным оправданием.

Многим людям его будет очень не хватать

«Шон был не просто невероятным спортсменом, он был таким добросердечным человеком, который всегда ставил интересы других людей выше собственных, — заявил агент спортсмена Пол Дойл. — Трагично потерять такого хорошего парня в таком молодом возрасте. С тех пор, как появилась новость о его кончине, не ослабевает поток людей, выражающих соболезнования и делящихся теплыми воспоминаниями о Шоне. Он был отличным спортсменом, и многим людям во всем мире его будет очень не хватать».

Фото Global Look Press

«Я совершенно опустошен, узнав о кончине моего бывшего товарища по команде и легенды канадской легкой атлетики», — заявил известный канадский прыгун в высоту Дерек Друэн. «Покойся с миром, мой друг, — поддержал коллегу экс-рекордсмен мира по прыжкам с шестом Рено Лавиллени — Семья шестовиков потеряла удивительного человека. Мы никогда не забудем тебя».

Барбер действительно был очень необычным атлетом. Начать с того, что он всю жизнь разрывался между двумя странами — Канадой и США. Его отец и первый тренер Джордж Барбер выступал за канадскую сборную на чемпионате мира 1983 году, но затем перебрался в Техас. Шон начинал карьеру в американском студенческом спорте и, выступая за университет Акрона, дважды выиграл чемпионаты NCAA в закрытых помещениях (в 2014 и 2015 годах) и еще один раз — на открытом воздухе (2015). Однако на международном уровне выступал шестовик за историческую родину и ради этого перебазировался в Торонто. Возможно, на этот шаг юношу подтолкнул запрет, который его родитель получил на тренерскую деятельность в США из-за сексуальной связи с несовершеннолетней ученицей.

Шон до сих пор является рекордсменом Канады с личным рекордом 6,00 м (его он установил в 2016-м, что сделало 21-летнего на тот момент спортсмена самым молодым шестовиком, когда-либо преодолевшим шестиметровый барьер). Шон также был чемпионом Панамериканских игр (2015) и двукратным призером Игр Британского Содружества (2014, 2018). Среди его достижений также указывается выход в финал Олимпиады-2016 (там он занял десятое место). Впрочем, с Рио у Барбера была связана достаточно нетривиальная история.

Фото Global Look Press

Допинговая история

Незадолго до Игр-2016 во время чемпионата страны Шон сдал положительный тест на кокаин. Тогда это грозило четырехлетней дисквалификацией, но адвокаты шестовика вовремя вспомнили историю французского теннисиста Ришара Гаске и успешно использовали его опыт. Гаске в 2009 году тоже попался на кокаине, но сумел доказать, что «заразился» в результате поцелуя в ночном клубе с девушкой-наркоманкой по имени Памела. Похожую версию озвучил и Барбер. По его словам, накануне соревнований он нашел на сайте знакомств девушку и провел с ней ночь.

Та самая «случайная женщина», мать двоих детей, пришла в суд и заявила, что обманула Шона, сказав ему, будто не употребляет наркотики. На самом же деле она несколько раз за ночь нюхала кокаин в ванной, а потом в течение длительного времени целовалась со спортсменом, «заражая» его наркотиками. Концентрация запрещенного вещества в организме прыгуна была действительно крайне мала, так что этому объяснению поверили. Шестовика оправдали и допустили до Олимпиады, спровоцировав множество ехидных комментариев.

Правда, всего через год правдивость этой версии была поставлена под большое сомнение, поскольку Шон совершил каминг-аут, заявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации (напомню, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений). Зачем спортсмен-гей накануне важных соревнований искал себе «девушку на одну ночь», так и осталось огромной загадкой.

Как бы то ни было, сезон 2018 года стал для Шона последним полноценным, в котором он выступал на своем уровне и завоевывал большие награды. После этого у спортсмена начались проблемы со здоровьем, о которых он не рассказывал публично. В последний раз Барбер выходил на старт в зимнем сезоне 2020 года, после чего пропустил Олимпиаду в Токио и не давал о себе знать чужим людям. У шестовика не было своей семьи, но остались мать Энн, отец Джордж и брат Дэвид.