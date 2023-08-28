У российских легкоатлетов украли на ЧМ одно золото. Но в остальном мы — чемпионы восьмых мест

Сравниваем результаты прошедших чемпионатов мира и России.

Знаем, знаем — нельзя ставить друг против друга цифры главного международного турнира года и наших спортсменов, борющихся с отсутствием мотивации. Но чтобы спорить с этим сравнением, нужно, чтобы было с чем спорить. Одно дело, если мы в подвале — ну понятно, что российская футбольная сборная не выиграла бы чемпионат мира, допусти ее ФИФА в Катар. Совсем другая история в лыжах — с Большуновым и Устюговым чемпионаты и Кубки мира заискрились бы и заполыхали. Как в легкой атлетике? Ведь это — самый медалеемкий вид спорта Олимпиады с 48 комплектами, в который нас не допускают давно. Поэтому очень полезно избавляться от иллюзий, что никаких виртуальных 30 медалей у нас сегодня нет.

У России украли золото

Делаем в начале необходимую оговорку — чемпионаты России и мира проходили в разное время (в начале и конце августа соответственно), в разных погодных условиях, при разной аудитории и так далее. И понятно, что мотивация готовиться к мировому форуму гораздо выше, чем к российскому — об этом в недавнем интервью «СЭ» говорил барьерист Сергей Шубенков, который после травмы не заставил себя добежать до золота в Челябинске. Но даже если мы каждому из российских спортсменов накинем к результату несколько сантиметров или вычтем несколько десятых секунды компенсации за отсутствие мотивации, ситуация кардинально не изменится.

Итак, главный результат — Россия завоевала бы на чемпионате мира золото. Угадаете с одного раза, где? Пока длится эта фраза, еще можете подумать, а ответ ниже.

Правильно, ходьба. Клавдия Афанасьева еще в мае на чемпионате России по ходьбе на 35 километрах показала лучший результат сезона в мире 2 часа 37 минут 11 секунд. Победившая в Будапеште Мария Перес проиграла бы ей полторы минуты. Но нужно помнить, что судьи иногда подозрительно относятся к стилю наших ходоков и порой награждают предупреждениями за технический брак. Конечно, это могло бы повлиять на результат. Ну и температура в майском Саранске и августовском Будапеште разная, и рельеф трассы — тоже. Тем не менее мы все эти испанские отмазки опускаем и считаем честно — у нас действительно было бы золото. И его у Афанасьевой политическая ситуация в мире украла. На чемпионате России по плаванию за такое достижение платили миллион рублей. Может, и Клавдия теперь заслужила премию?

Данил Лысенко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чемпионы восьмых мест

Но дальше новости только неприятные. Больше медалей сборной России не досталось бы. Можно спорить о прыгуне в высоту Даниле Лысенко — он на чемпионате России прыгнул 2,33 и не стал идти дальше из-за травмы. Именно такой результат позволил катарцу Баршиму стать третьим в Венгрии и завоевать бронзу. Правда, он взял высоту с первой попытки, вместе с ним это сделали еще три человека, а вернувшийся после дисквалификации бирянин затратил на 2,33 три попытки, и это по правилам лишь 6-е место. Впрочем, с учетом нашего либерального подхода и бонуса за мотивацию допустим — Лысенко в Будапеште бы промотивировался, международное давление и шепотки из-за антидопинга его бы только разозлили и он бы стал третьим.

Но это единственный вид, где поспорить еще можно. В остальном наши настолько далеко, что никакие скидки не помогут. Вот детальная таблица.

Если вкратце:

— В беговых спринтах мы везде вне финалов, два светлых пятна — Полина Миллер на 400 метрах и Константин Крылов на 200 метрах. За медаль бы не боролись, но в финал бы вышли и даже кого-нибудь там обогнали. Но здесь еще одна оговорка — мы не сравнивали результаты в квалификации, а просто подставляли конечный результат на чемпионате России в финал ЧМ — это тоже серьезное допущение в пользу наших.

— На дистанциях подлиннее тоже беспросветная тьма. Выделяется Владимир Никитин, который на «пятерке» и «десятке» забежал бы в топ-10, и это по европейским меркам солидно. Чемпионка России в марафоне Анна Викулова пробежала в Пушкине за 2:30.57, и среди неафриканок (в том числе натурализованных) это седьмой результат в протоколе чемпионатах мира — очень достойно. Но стайеров уровня Борзаковского у нас сейчас нет.

— В технических видах все сноснее, но россияне — чемпионы седьмых-восьмых мест. Это ни в коем случае не оскорбление и обесценивание, просто медицинский факт. В нынешних обстоятельствах чемпионы России в мире занимали бы места в конце первой десятки — и спасибо им, что вообще соревнуются. Ближе всех к медали были бы Тимур Моргунов в прыжках с шестом, Валерий Пронкин в метании молота, Борис Бездольный в метании копья и Елизавета Конева в тройном прыжке — это, если судить по сухим цифрам, спортсмены с потенциалом на международной арене.

Конечно, наши легкоатлеты, в отличие от представителей остальных видов спорта, находятся под санкциями уже восемь лет. В результате многие молодые звезды утратили желание прогрессировать и остановились в своем развитии. Но это не отменяет печального итога. В общем, если увидите или услышите чиновника, рассказывающего о заочных победах российской легкой атлетики, которым мешают тлетворные силы, — не верьте и кидайте ему эту таблицу.