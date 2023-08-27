Болельщики заклеймили американку за двойную победу с австралийкой. Такой фейр-плей никому не нужен

По мнению фанатов, соревноваться нужно до победного конца.

В Будапеште подходит к концу чемпионат мира по легкой атлетике. Одно из главных событий последних дней — совместный успех американки Кэти Мун и австралийки Нины Кеннеди в прыжках с шестом. Они так и не определили победителя и разделили победу. Первая реакция была воодушевляющая. Девушек отметили как разделяющих общечеловеческие ценности и приверженность истинному духу спорта. Однако не все поняли подобный шаг, особенно в США. От Мун фанаты требовали бороться до победы, а ее ход назвали пораженческим и трусливым.

Нина Кеннеди и Кэти Мун. Фото AFP

Фанаты считают отказ своей спортсменки прыгать до конца позором

Не успели остыть споры по поводу совместного олимпийского золота Мутаза Баршима и Джанмарко Тамбери в Токио в мужской высоте, как новый прецедент подарили шестовички на ЧМ-2023 в Будапеште. Кэти Мун и Нина Кеннеди ровно шли по ходу финала. Обе остановились на высоте в 4,90 и обе использовали равное число попыток. Нина оступилась на высоте в 4,75, Кэти — на высоте в 4,80. 4,85 обе берут с первой попытки, а 4,90 только с третьей финальной. В таком случае у судей есть два варианта — либо продолжать соревнования до бесконечности, либо присудить победу обеим девушкам с их обоюдного согласия. На Олимпиаде подобная практика встречается крайне редко, поскольку конфликтует с принципами МОК. Однако на турнире World Athletics нет ограничений в плане распределения наград.

Первоначально эту историю восприняли положительно как сами девушки, так и спортивное сообщество. Как и два года назад, пошли разговоры о спортивной солидарности. Однако не все с подобным подходом согласны — американцы стали требовать выявить чемпиона во что бы ты ни стало. Особенно оскорбительным для ряда фанатов легкой атлетики из США стал тот факт, что их спортсменка сама отказалась от дальнейшей борьбы и готова была разделить победу с австралийкой.

«Какая же ты чемпионка, если не стоишь на пьедестале почета одна? Как ты можешь называть себя лучшей в мире?» — возмущаются они в социальных сетях. И это не единичный комментарий, люди недоумевают, почему спорт стал не ареной для выявления лучшего из лучших, а «детским садом, где важнее всего солидарность и дружественная атмосфера». «Спорт должен быть превыше всего», — пишут недоброжелатели Мун.

Кэти Мун и Нина Кеннеди. Фото Reuters

Идея разделения первых мест может быть опасной

Некоторые хейтеры и вовсе начали писать американской спортсменке угрозы, а ее отказ от продолжения соревнований называли позорным и слабым. «Чемпионка должна демонстрировать силу воли, а не принимать подачки», — уверены пользователи Сети. Стоит отметить, что вопрос о продолжении борьбы заинтересовал и журналистов, аккредитованных на ЧМ в Будапеште. На пресс-конференции девушек спросили, почему ни Кэти, ни Нина не стали заявляться на перепрыжки, чтобы все-таки выявить, кто из них — настоящая чемпионка. На что Кэти ответила неожиданным образом. Она заявила, что к моменту паритета в результатах они обе были морально и физически истощены. Так как прыжки на предельные высоты требуют максимальной отдачи от организма, новые попытки были связаны с прямым риском получить травму. «Мы должны были отдавать себе отчет, что, если прыгать до победного конца, кто-то из нас мог потом не встать», — объяснялась Мун.

Тезис про риск имеет под собой основания. Но спорт высших достижений — это всегда опасность. И если спортсменки останавливались бы на том моменте, когда им гарантирована золотая медаль, едва ли мы увидели мировые рекорды Елены Исинбаевой. Наша чемпионка устанавливала их, когда победа была в кармане. Елена оставалась одна на стадионе, и весь мир следил за тем, как она раздвигает границы возможного. Хотя наверняка она была крайне уставшей и вполне имела право бросить все и пойти отдыхать в отель, кто бы ее осудил?

Кеннеди не стала продолжать мысли Кэти и ограничилась дипломатичным и банальным ответом про дух спортивного товарищества, когда взаимопомощь не должна перевешивать стремление одержать победу. «Наш общий успех — это победа спорта. Несмотря на разногласия, мы стоим на пьедестале вместе», — сказала Нина, словно кандидат в депутаты перед выборами.

Идея о спортивной дружбе также выглядит скорее популистским лозунгом. В основе любого спорта — соревнование, даже если речь идет о соперничестве между представителями одной страны, одного города. Даже между братьями или сестрами. К чему может привести злоупотребление практикой разделения золота, показал случай из лыжных гонок, когда российские лыжники на молодежном чемпионате мира попытались финишировать втроем, чтобы не устраивать между собой разборки за первое место.

Однако FIS справедливо посчитала подобную историю опасной и по фотофинишу разделила ребят по сотым и тысячным. В итоге через пару лет на Олимпиаде в Сочи уже никто подобным не занимался, а Максим Вылегжанин с Ильей Черноусовым бились между собой не менее напряженно, чем с норвежцами.