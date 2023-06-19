Чемпион России по бегу получил два года колонии за избиение соседа в Петербурге

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте приговорен к двум годам колонии за нападение на соседа в парадной многоквартирного дома в Петербурге, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел прямо в лифте элитного ЖК на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что легкоатлет сначала напал на 49-летнюю женщину. Спустя час Хютте прибыл домой. В лифте он напал на 64-летнего соседа, нанеся ему несколько ударов по голове.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а женщина после оказания медпомощи отпущена домой.

«Суд назначил Хютте наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима», — заявили в пресс-службе суда.

Сообщается, что суд взыскал с Хютте в счет материального ущерба потерпевшего 40 тысяч рублей, в счет возмещения морального вреда — 450 тысяч рублей. Спортсмен частично признал свою вину.

Ранее, в сентябре 2021 года, легкоатлета поймали с наркотическим веществом в Санкт-Петербурге. Тогда он отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей.