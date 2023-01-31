Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара заявил о намерении завершить карьеру в 2023 году

Четырехкратный олимпийский чемпион британский бегун Мохаммед Фара заявил, что 2023 год может стать последним в его профессиональной карьере.

«Это была невероятная карьера, и участие в Лондонском марафоне очень важно для меня. Я не поеду на Олимпиаду и думаю, что 2023 год будет для меня последним. Но если дело дойдет до конца года и меня выберут, чтобы представлять мою страну на чемпионате мира, я бы ни за что не отказался.

До моего выхода на пенсию осталось недолго, и когда я наконец остановлюсь, я хотел бы показать, чего можно добиться упорным трудом. У меня есть тренерская лицензия, и я хотел бы пойти по этому пути и внести свой вклад, особенно в британских спортсменов», — приводит слова Фараха Mirror.

Лондонский марафон пройдет 23 апреля, а чемпионат мира по легкой атлетике планируется провести с 19 по 27 августа в Будапеште.

39-летний Фара является четырехкратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотые медали в беге на 5 и 10 тысяч метров на Олимпиаде в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Также Фара — шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции.