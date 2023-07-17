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Сегодня, 17:14

Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 года возобновит работу в МОК

Ана Горшкова
Корреспондент
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, когда продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

«С 2016 года я являюсь членом МОК, где активно работаю со своими коллегами, выдающимися спортсменами со всего мира, на благо развития спорта и олимпийского движения. Была временная пауза в работе, МОК понадобилось время во всем разобраться. Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023-го возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и ни под какие статьи и санкции я не попадаю», — написала Исинбаева в своих соцсетях.

Ранее 41-летняя спортсменка рассказала о наличии воинских званий. Россиянка выступала за ЦСКА и имеет звание майора.

21 июня стало известно о проведении МОК расследования в отношении членов организации Исинбаевой и Шамиля Тарпищева по вопросу их причастности к Вооруженным силам РФ. Затем сообщалось, что Исинбаева сможет остаться членом комитета.

Исинбаева завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В том же году она была избрана в комиссию спортсменов МОК, войдя в четверку, отобранную из 24 кандидатов, получив 1365 голосов из 11 тысяч голосовавших атлетов, со сроком полномочий 8 лет.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпийских игр-2012, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении. Россиянка является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

Елена Исинбаева. Елена Исинбаева: история жизни и успеха двукратной олимпийской чемпионки
Елена Исинбаева
МОК
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