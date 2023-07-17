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Легкая атлетика

Сегодня, 22:15

Бывшая российская легкоатлетка принесла Кипру первое золото молодежного чемпионата Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, ныне представляющая Кипр и Университет Джорджии (США), одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате Европы до 23 лет в Эспоо.

Куличенко одержала победу, взяв высоту 1,91 м. Для Кипра это первое в истории золото молодежного первенства континента по легкой атлетике.

22-летняя Куличенко перешла в сборную Кипра в 2021 году. Она является серебряной призеркой юниорского первенства России.

В феврале 2021 года на зимнем первенстве России (до 20 лет) она была второй с результатом 1,82 метра. Там же двумя годами ранее Куличенко прыгнула на 1,84 м. Ранее самый высокий прыжок на стадионе удался ей в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии, где она прыгнула на 1,87 м.

Елена Куличенко. Еще один российский легкоатлет сменил спортивное гражданство. Это 18-летняя красотка высотница
легкая атлетика
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