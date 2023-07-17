Олимпийская чемпионка Исинбаева считает, что ее воинские звания в ЦСКА номинальные

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала о наличии воинских званий. Россиянка выступала за ЦСКА и имеет звание майора. Из-за этого она попала под санкции МОК.

«В России, как и в любой другой стране в Европе, каждый спортсмен принадлежит тому или иному спортивному клубу. До 2018 года я выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения.

Я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах. Так же как никогда не была депутатом Госдумы РФ или членом какой-либо партии. Мое призвание — спорт», — написала Исинбаева в соцсетях.

41-летняя спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2016 году. В том же году была избрана в комиссию спортсменов МОК.