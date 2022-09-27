Клишина впервые рассказала о рождении старшего сына, которому уже 4 года

Серебряный призер чемпионата мира и двукратная чемпионка Европы Дарья Клишина рассказала, что стала мамой во второй раз.

В июне у нее родился сын, который стал вторым ребенком для спортсменки. Первенец Клишиной появился на свет в 2018 году. Слухи об этом ходили, но сама спортсменка их никак не комментировала.

«Я достаточно закрытый человек и никогда не афиширую свою личную жизнь. В 2017 году после чемпионата мира в Лондоне, где я выиграла серебро, я запланировала родить ребенка. Все сложилось удачно, и в 2018 году появился на свет мой первенец. Но декретного отпуска у меня не было. В планах было скорейшее восстановление и возвращение в сектор, ведь впереди был сложнейший олимпийский сезон. И я начала прыгать уже через 8 месяцев после родов», — рассказала Клишина в журнале «Легкая атлетика».

26 июня у российской спортсменки родился сын. Роды прошли в Майами (США), где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребенка и личность его отца Дарья не раскрывает.

Клишина — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении, призер чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы среди юниоров, а также чемпионка Европы среди молодежи.