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Сегодня, 12:27

Ласицкене пропустит День прыжков в высоту в Москве из-за травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене не выступит на соревнованиях Дня прыжков в высоту в рамках Недели легкой атлетики в Москве из-за травмы, сообщил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

«В связи с травмой Маша проходит обследование и старт 6 июня пропускает», — приводит слова Габриляна РИА Новости.

Неделя легкой атлетики пройдет в Москве 5-10 июня, День прыжков в высоту запланирован на 6 июня. На командном чемпионате России в Сочи 25 мая Ласицкене сообщила, что собирается пройти медобследование по поводу тревожащего ее ахилла.

Ласицкене является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио, прошедших в 2021 году, а также трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей «Бриллиантовой лиги».

Источник: РИА Новости
Мария Ласицкене (Кучина)
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