Легкоатлет Шубенков упал с мотоцикла и сломал ключицу

Личный тренер легкоатлета Сергея Шубенкова Сергей Клевцов сообщил, что спортсмен сломал ключицу, упав с мотоцикла.

«Сергей упал с недавно купленного мотоцикла в четверг вечером, когда поехал после тренировки покататься по лесу, завтра он собирается поехать к нашему барнаульскому травматологу, чтобы понять, нужно ли делать операцию. Сделают снимок, тогда наступит ясность. У него перелом ключицы, ему поставили кольца, чтобы стянуть лопатки», — цитирует Клевцова ТАСС.

Тренер раскритиковал поступок легкоатлета, подчеркнув, что тот разочаровал его.

32-летний Шубенков выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду чемпионатов мира, трижды побеждал в финалах Бриллиантовой лиги, два раза — на летних чемпионатах Европы.