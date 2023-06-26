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Сегодня, 19:26

Привалова высказалась о травме чемпиона мира в беге с барьерами Шубенкова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о травме чемпиона мира в беге с барьерами Сергея Шубенкова.

«Не знаю всех подробностей, могу сказать лишь одно: счастье, что это всего лишь ключица. Для спортсмена любая травма плоха, но самое страшное — это голова и ноги. Думаю, Сергей сделает из этой ситуации правильные выводы. Посмотрим, что покажет обследование и сколько займет восстановление. Возможно, этот сезон у него вылетит полностью. Но я верю, что он вернется к тренировкам и еще порадует нас своими выступлениями. Пусть даже и только в следующем году», — приводит слова Приваловой RT.

32-летний Шубенков выиграл одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду чемпионатов мира, трижды побеждал в финалах Бриллиантовой лиги, два раза — на летних чемпионатах Европы.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1166940-privalova-perelom-shubenkov
легкая атлетика
Ирина Привалова
Сергей Шубенков
ВФЛА
0
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