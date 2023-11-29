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Сегодня, 15:55

Прыгунья в длину Пидлужная завершила карьеру

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российская прыгунья в длину Юлия Пидлужная завершила карьеру спортсменки.

Кроме нее, заявления о завершении карьеры сделали ходоки Анастасия Калашникова, Елена Сборец, прыгуньи с шестом Алена Лутковская и Ольга Муллина, многоборка Ксения Трубинова, бегун Артем Гольцрихтер и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова, сообщает ТАСС.

35-летняя Пидлужная — победительница летней Универсиады 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы в помещении 2011 года, чемпионка России 2015 года.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
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