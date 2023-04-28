Привалова: «Мы не боимся возможного оттока спортсменов из России»

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном массовом оттоке российских легкоатлетов в другие страны.

«Мы не боимся возможного оттока спортсменов из России. Этого не было за семилетнее отстранение ВФЛА, уверена, не будет и сейчас. Есть единичные случаи, когда спортсмены уезжают по семейным обстоятельствам, но массового отъезда нет. Для членов сборных команд в стране созданы прекрасные федеральные базы, на которых ребята тренируются, и будут продолжать свою подготовку», — сказала Привалова «СЭ».

23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.