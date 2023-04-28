Привалова — о международных соревнованиях: «Когда российских спортсменов будут приглашать, то легкоатлеты будут в первых рядах»

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном создании рабочей группы для допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Можно сказать, что ВФЛА — это рабочая группа, которая ежедневно трудилась над восстановлением членства нашей федерации во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию. В марте нас восстановили в составе World Athletics, дальше будем действовать поэтапно. Сейчас спортсмены почти всех видов спорта не допускаются к официальным международным соревнованиям. Когда ситуация изменится и российских спортсменов будут приглашать, то легкоатлеты будут в первых рядах», — сказал Привалова «СЭ».

23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.