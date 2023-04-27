Привалова — о контроле World Athletics за ВФЛА: «Международная федерация будет следить на протяжении трех лет»

Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о контроле World Athletics за федерацией на протяжении трех лет.

«Это обычная международная практика. После восстановления мы находимся в группе стран с высокими рисками, у которых были нарушения. Будет внешний мониторинг, ВФЛА должна работать в прежнем режиме и международная федерация будет следить за этим на протяжении трех лет, чтобы все соблюдалось и работало», — сказала Привалова «СЭ».

Ранее 23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.