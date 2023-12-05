Украинская легкоатлетка Магучих призвала поддержать отстранение россиян и белорусов

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снялась в ролике, в котором призвала поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

«Спортсмен по своей сути — сильный и непоколебимый человек. Но уже больше года украинские спортсмены выходят на старты со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит за Украину. Призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях», — приводит слова Магучих «Газета.Ru» со ссылкой на ролик.

Летом 2022 года Магучих заявила, что россиянка Мария Ласицкене перестала быть ее кумиром, поскольку ничего не написала ей после начала конфликта между Россией и Украиной. В октябре 2023 года стало известно, что Ласицкене написала письмо украинке и выразила сожаление, что ситуация в мире повлияла на их отношения.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

В августе на ЧМ-2023 Магучих завоевала золото на турнире в прыжках в высоту с результатом 2,01 м. 22-летняя украинка впервые в карьере стала чемпионкой мира.