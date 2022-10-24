Российскую легкоатлетку Антюх лишат золотой медали Олимпиады-2012 за нарушение антидопинговых правил

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой медали Олимпиады 2012 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Антюх дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил и лишится золота Олимпиады-2012, которая прошла в Лондоне, в беге на 400 метров с барьерами.

«После обвинений AIU, основанных на данных базы LIMS, российская спортсменка Антюх дисквалифицирована за использование запрещенного вещества.

Результаты спортсменки в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года аннулируются», — говорится в заявлении.

Антюх объявила о завершении карьеры в феврале 2017 года. В январе 2019 года она была назначена на должность председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, но через год ушла на должность руководителя Училища олимпийского резерва №1.