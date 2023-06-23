Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Легкая атлетика

Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 18:05

Шубенков — о российском спорте в изоляции: «Будем жить как в какой-нибудь Индонезии»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в интервью «СЭ» оценил перспективы российского спорта в новых реалиях.

— Ты себя считаешь популярным?

— Меня тут в проекте «О спорт, ты жив» заставили приставать на улицах, спрашивать, кто я. Получилось весело, не буду спойлерить. Нет, я согласен, что по идее капиталистический спорт так и должен действовать. Есть частные компании, они должны обкатывать свои технологии, чтобы развивать их и продавать. Самое наглядное — автоспорт. Машины, участвующие в чемпионатах, в том числе результат научно-конструкторских изысканий. Есть люди, которые кроссовки делают, это очень технологичный продукт. Тоже обкатывают. Но кто у нас делает кроссовки? «Спортмастер» с Demix. На него вся надежда, значит. Хотя профессиональный сегмент они редко трогают.

— Глобально заверну, но все-таки — ты не думал, почему спорт у нас за 30 лет так и не стал частью культуры и капиталистическим? По сути из успешных примеров развития разве что бои можно привести, которые реально зарабатывают.

— И то UFC импортная история. А если задуматься, наши виды спорта — это что? Хоккей с мячом, самбо. Из топовых.

Да мы не одни такие, где спорт непопулярен. Спорт существует так, как он должен существовать, только в некоторых странах Европы, Северной Америке, Китае, Японии. Все. То есть схема работает там, где денег и так много, можно и на спорт потратить. Спорт — история, на которую ты только тратишь. Прямой прибыли с большинства из них ты не получишь. Вот компании и работают — аудиторию привлечь, технологии обкатать.

Топовые виды у нас еще работают. Футбол, хоккей, бои, фигурка. Но все остальные, о которых вспоминают раз в четыре года, как мой, без государственного подсоса никак. Причем уже объявлено, что государство будет из спорта уходить. Постепенно, к 2030-му, но все же.

— Учитывая обстоятельства, это вряд ли произойдет, хотя и у государства приоритеты явно меняются. Если про легкую атлетику говорить — пациент скорее жив или мертв?

— Скорее мертв, конечно. Что-то где-то шевелится, но держится все на неравнодушных людях старой закалки. А они не вечны. Им на смену приходят единицы, у нас новых тренеров из тех, кто моложе меня — я знаю двоих. Это кто за последние пять лет пришел. Кадры решают все, а здесь кадрам делать нечего, где их взять?

— Ну рынок сейчас не вывезет.

— Не знаю тогда как. В какой-нибудь Индонезии спорт тоже непопулярен. Так и будем жить, — заключил Шубенков.

Сергей Шубенков. «Западные компании ушли, от своих надо отказаться. А жрать-то мне что?!» Громкое интервью Шубенкова о критериях МОК
легкая атлетика
Сергей Шубенков
4
Читайте также
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
«Не хочу никого обижать и предавать». Звездный новичок «Салавата» — о карьере, жизни и семье
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Сенегале заявили о готовности провести товарищеский матч со сборной России
«Западные компании ушли, от своих надо отказаться. А жрать-то мне что?!» Громкое интервью Шубенкова о критериях МОК
Валуев — о возможном бойкоте Олимпиады: «Не можем поступить эмоционально и просто сказать: мы не поедем»
В Федерации бокса России заявили, что их спортсмены будут выступать только с флагом страны
«Участие России в Олимпиаде немыслимо». Совет Европы снова вмешивается в дела МОК
Константинова — о смене гражданства российскими фигуристами: «Мир поменялся, ситуация поменялась. А для спортсмена главное — его карьера».
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шубенков ответил шуткой на вопрос о ЦСКА в качестве спонсора

Шубенков высказался об эмиграции из России