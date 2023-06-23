Шубенков — о российском спорте в изоляции: «Будем жить как в какой-нибудь Индонезии»

Российский легкоатлет, чемпион мира и Европы по бегу с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в интервью «СЭ» оценил перспективы российского спорта в новых реалиях.

— Ты себя считаешь популярным?

— Меня тут в проекте «О спорт, ты жив» заставили приставать на улицах, спрашивать, кто я. Получилось весело, не буду спойлерить. Нет, я согласен, что по идее капиталистический спорт так и должен действовать. Есть частные компании, они должны обкатывать свои технологии, чтобы развивать их и продавать. Самое наглядное — автоспорт. Машины, участвующие в чемпионатах, в том числе результат научно-конструкторских изысканий. Есть люди, которые кроссовки делают, это очень технологичный продукт. Тоже обкатывают. Но кто у нас делает кроссовки? «Спортмастер» с Demix. На него вся надежда, значит. Хотя профессиональный сегмент они редко трогают.

— Глобально заверну, но все-таки — ты не думал, почему спорт у нас за 30 лет так и не стал частью культуры и капиталистическим? По сути из успешных примеров развития разве что бои можно привести, которые реально зарабатывают.

— И то UFC импортная история. А если задуматься, наши виды спорта — это что? Хоккей с мячом, самбо. Из топовых.

Да мы не одни такие, где спорт непопулярен. Спорт существует так, как он должен существовать, только в некоторых странах Европы, Северной Америке, Китае, Японии. Все. То есть схема работает там, где денег и так много, можно и на спорт потратить. Спорт — история, на которую ты только тратишь. Прямой прибыли с большинства из них ты не получишь. Вот компании и работают — аудиторию привлечь, технологии обкатать.

Топовые виды у нас еще работают. Футбол, хоккей, бои, фигурка. Но все остальные, о которых вспоминают раз в четыре года, как мой, без государственного подсоса никак. Причем уже объявлено, что государство будет из спорта уходить. Постепенно, к 2030-му, но все же.

— Учитывая обстоятельства, это вряд ли произойдет, хотя и у государства приоритеты явно меняются. Если про легкую атлетику говорить — пациент скорее жив или мертв?

— Скорее мертв, конечно. Что-то где-то шевелится, но держится все на неравнодушных людях старой закалки. А они не вечны. Им на смену приходят единицы, у нас новых тренеров из тех, кто моложе меня — я знаю двоих. Это кто за последние пять лет пришел. Кадры решают все, а здесь кадрам делать нечего, где их взять?

— Ну рынок сейчас не вывезет.

— Не знаю тогда как. В какой-нибудь Индонезии спорт тоже непопулярен. Так и будем жить, — заключил Шубенков.