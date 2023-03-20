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Сегодня, 13:15

Сергей Шубенков: «Идет деглобализация, само по себе ничего не рассосется»

Сергей Шубенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Аллой Шишкиной своим видением современной ситуации в мире.

— Можно говорить, что надо немного потерпеть и все изменится, но это, конечно, позиция убежденного оптимиста. Весь спорт — очень малая часть глобальных процессов, — считает Шубенков. — Все, что сейчас происходит, неспроста. Мир становится многополярным, идет деглобализация, рвутся связи, национальные экономики замыкаются внутри себя. Само по себе ничего не рассосется.

Полностью интервью Шубенкова «СЭ» читайте здесь

Сергей Шубенков
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