Сергей Шубенков: «Идет деглобализация, само по себе ничего не рассосется»

Сегодня, 13:15
Победитель ЧМ-2015 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал колумнисту «СЭ», трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Аллой Шишкиной своим видением современной ситуации в мире.
— Можно говорить, что надо немного потерпеть и все изменится, но это, конечно, позиция убежденного оптимиста. Весь спорт — очень малая часть глобальных процессов, — считает Шубенков. — Все, что сейчас происходит, неспроста. Мир становится многополярным, идет деглобализация, рвутся связи, национальные экономики замыкаются внутри себя. Само по себе ничего не рассосется.