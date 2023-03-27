Шубенков считает, что восстановление ВФЛА не повлияло на положение спортсменов

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что думает о решении о восстановлении международного статуса ВЛФА.

«Какова была моя реакция на решение о восстановлении ВФЛА? От безразличия до сдержанного оптимизма, если честно. Пусть статус нашей федерации сейчас изменился, что, конечно, является маленьким шагом вперед, но по факту положение самих спортсменов особо не поменялось», — цитирует Шубенкова ТАСС.

23 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение восстановить членство ВФЛА в организации, которого она была лишена с 2015 года.