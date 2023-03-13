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Легкая атлетика

13 марта, 23:00

Умер создатель современной техники прыжка в высоту Дик Фосбери

Ана Горшкова
Корреспондент
Дик Фосбери.
Фото Global Look Press
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Олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту американский легкоатлет Дик Фосбери умер в возрасте 76 лет, сообщает AFP.

«С очень тяжелым сердцем я вынужден сообщить новость о том, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери скончался во сне рано утром в воскресенье после непродолжительной борьбы с рецидивом лимфомы», — сказал агент Фосбери Рэй Шульте.

Фосбери — олимпийский чемпион 1968 года. Он является изобретателем современной техники прыжка в высоту (фосбери-флоп).

Фосбери впервые начал экспериментировать с новыми способами прыжков в высоту еще в школе, но его новый подход впервые привлек внимание мировой общественности в 1968 году, когда будучи студентом Орегонского государственного университета, он выиграл первенство США среди студентов.

На Олимпиаде-1968 в Мехико он завоевал золотую медаль, используя технику фосбери-флоп и поднявшись на высоту 2,24 м в третьем прыжке — новый олимпийский рекорд и рекорд США. Он обошел товарища по команде Едварда Карутерса, а Валентин Гаврилов из СССР завоевал бронзу.

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