В МОК объяснили, когда российскую бегунью Антюх могут лишить золота Олимпиады в Лондоне

В Международном олимпийском комитете объяснили, что перераспределение золотой олимпийской медали, завоеванной на Олимпиаде в Лондоне российской бегуньей Натальей Антюх, может произойти после того, как атлетка исчерпает все возможности для обжалования своего наказания.

«Перераспределение медалей не происходит автоматически. С 2018 года мы следуем принципам перераспределения олимпийских медалей, предложенныхмкомиссией спортсменов МОК и одобренным исполкомом МОК. Как правило, каждое перераспределение представляется на утверждение исполкому МОК после того, как спортсмены или команды, на которых наложены санкции, исчерпали все свои средства обжалования, и когда все процедуры завершены», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Ранее стало известно, что Антюх дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки в период с 15 июля 2012 по 29 июня 2013 года аннулируются.

Антюх объявила о завершении карьеры в феврале 2017 года. В январе 2019 года она была назначена на должность председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, но через год ушла на должность руководителя Училища олимпийского резерва №1.