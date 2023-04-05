В ВФЛА назвали противоречащим Олимпийской хартии решение World Athletics не допускать россиян до соревнований

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов назвал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) не допускать российских спортсменов до международных турниров противоречащим Олимпийской хартии.

29 марта в World Athletics заявили, что сохранят отстранение россиян от соревнований, несмотря на рекомендации МОК.

— 23 марта 2023 года World Athletics восстановил статус ВФЛА. Это результат большой работы совместно с Минспорта, — сказал на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту Иванов. — Мы удовлетворили и выполнили весь план мероприятий World Athletics, в первую очередь это касается антидопинговых мероприятий. Сегодня не только формально, но и фактически эти задачи нам удалось решить. Созданы антидопинговый дисциплинарный комитет, дисциплинарная комиссия и комиссия спортсменов, принят кодекс этики. В течение трех лет будет сохраняться мониторинг со стороны World Athletics. Решение о недопуске наших спортсменов на международные старты неокончательное, оно связано с СВО. Мы в своем письме не согласились с требованиями World Athletics, это противоречит олимпийской хартии.

23 марта в World Athletics восстановили членство ВФЛА в организации после отстранения, которое действовало с ноября 2015 года. В тот же день президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что организация создаст рабочую группу по вопросу допуска российских спортсменов до международных соревнований.