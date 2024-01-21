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Легкая атлетика

Сегодня, 14:24

Во время марафона в Гонконге погиб один человек, более 800 спортсменов пострадали

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Во время марафона Standard Chartered в Гонконге погиб 30-летний спортсмен, еще 842 пострадали из-за полученных травм различной степени тяжести, сообщает телерадиокорпорация RTHK.

Погибший бегун потерял сознание на станции метро и скончался после того, как его отправили в больницу Ruttonjee. Из 842 пострадавших 39 человек были госпитализированы. У одного из участников марафона остановилось сердце, но в больнице его состояние нормализовалось.

В марафоне приняло участие около 74 тысяч человек, из которых 450 удалось пробежать полный марафон в установленный период времени (менее 3 часов для мужчин и 3,5 часа для женщин).

Победителем марафонского забега у мужчин стал кениец Андерсон Серой, преодолевший дистанцию в 42 километра 195 метров за 2 часа 12 минут и 50 секунд, в женском зачете победила эфиопка Медина Армино, ее результат — 2 часа 28 минут 47 секунд.

легкая атлетика
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