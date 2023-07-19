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Допинг

Сегодня, 10:59

World Athletics 11 раз проверила на допинг в 2023 году Лашманову, РУСАДА — ни одного

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская легкоатлетка Елена Лашманова за первые шесть месяцев 2023 года 11 раз была проверена на допинг Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает ТАСС.

По данным источника, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на разу в 2023 году не проверило 31-летнюю спортсменку. Также World Athletics 9 раз проверила на допинг серебряного призера чемпионата России-2023 в ходьбе на 35 км Кристину Любушкину, 7 — еще одну представительницу спортивной ходьбы Маргариту Никифорову. РУСАДА в первом полугодии 2023 года чаще всех тестировало Любушкину (7).

Лашманова была лишена золота Игр-2012 в ходьбе на 20 км за нарушение антидопинговых правил. С 1 января 2023 года она входит в пул тестирования World Athletics, которая ведет постоянный допинг-контроль за российской легкоатлеткой.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Елена Лашманова
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