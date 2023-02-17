World Athletics назвала даты изучения вопроса допуска россиян к турнирам

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что вопрос допуска российских спортсменов до соревнований будет рассмотрен лишь после заседания совета организации в марте.

«Совет World Athletics в марте 2023-го обсудит дорожную карту по восстановлению (ВФЛА), учитывая вопиющую атаку на наш спорт при помощи допинга. Только тогда, когда последует та или иная рекомендация рабочей группы, мы перейдем к следующему вопросу», — приводит слова Коу РИА Новости со ссылкой на YouTub-канал World Athletics.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

В марте 2022 года совет World Athletics принял решение запретить россиянам выступать в международных турнирах.