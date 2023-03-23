World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики

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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Совет согласился восстановить ВФЛА после семи лет дисквалификации», — приводит ТАСС слова президента World Athletics Себастьяна Коу.
Коу отметил, что в ВФЛА выполнили 35 специальных условий для восстановления.
ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.
Рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном с декабря того же года отслеживала выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.
Несмотря на восстановление членства ВФЛА, российские спортсмены не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой World Athletics. В марте 2022 года совет организации запретил атлетам из России и Белоруссии выступать на международных турнирах. В ноябре это отстранение было продлено до особого распоряжения.